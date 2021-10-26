Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi ilk haftası sona erdi

Intel Monsters Reloaded CS: GO Güz Dönemi Elemelerinde başarıya ulaşan takımların oluşturduğu Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi kapsamında ilk hafta sona erdi.

Sekiz takımın mücadele ettiği etkinlikte ilk karşılaşmalar 23 Ekim Cumartesi günü oynandı. Şahangiller Espor ve Brosskiez takımlarının karşılaşması ile başlayan turnuvanın ilk haftasında toplamda 16 karşılaşma gerçekleştirildi.

Her takımın iki karşılaşmaya çıktığı haftada Şahangiller Espor ve Thunderbolts Gaming takımları çıktıkları iki karşılaşmada da galibiyete ulaşsa da, küçük detaylar ile Şahangiller Espor haftayı birinci olarak bitirme hakkı kazandı.

Exile E-Sports, Real Winner Company, FastPay Wildcats ve Brosskiez ekipleri aldıkları bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile mücadelelerine devam ederken, Millenium Agency Esports ve Sivasspor E-Spor ekipleri çıktıları iki karşılaşmayı da kaybederek turnuvaya kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Grup aşamasının toplamda 7 hafta süreceği Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi ikinci haftası 30 ve 31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül tarafından aktarılan karşılaşmaları twitch.tv/monsternotebook kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

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