INTEL ESL Türkiye CS: GO şampiyonu Eternal Fire!

INTEL ESL Türkiye CS: GO şampiyonu, büyük finalde rakibi Thunderbolts Gaming'i 2-0'lık skor ile yenen Eternal Fire oldu. ESL sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile şampiyon takımı işte böyle kutladı!

Turkish Dream Team olarak da bilinen Eternal Fire ekibi bu zaferi ile birlikte ESL Pro League Conference Sezon 15'te mücadele etmeye hak kazandı. 2021 Yaz sezonu için düzenlenen turnuvanın şampiyonu Eternal Fire para ödülünün yanında ESL Pro Tour'un ilk parçası olan ESL Pro League Conference Sezon 15'te global ve büyük takımlar ile mücadele etme fırsatını yakaladı. Yeni transferi xfl0ud'un ardından başarılara aç olan takım bu turnuva ile yepyeni bir maceraya atılıyor olacak!

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