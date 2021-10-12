"İnşaat mühendisliği gelecekte de önemini koruyacak"

YKS 2021 2. ek tercih dönemi öncesinde İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yüksel adaylara önemli bilgiler verdi. Yüksel, inşaat mühendisliğinin günümüzde olduğu gibi gelecekte de öneminin yitirmeyecek bir meslek olduğunu vurguladı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yüksel, inşaat mühendisliği eğitiminin taşıdığı öneme değinerek, "İnşaat Mühendisliği, insanların barınma, savunma, eğitim, sağlık, üretim, ticaret, ulaşım ve konaklama gibi en temel gereksinimlerini karşılamak üzere ihtiyaç duydukları yapıların gerçekleşmesini sağlayan bir uzmanlık alanı, meslek dalıdır. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de önemini yitirmeyecek bir meslek olan bu bölümden mezun olan öğrencilerimize son teknolojiyi içeren uygulama becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra, sektörün 4+0 Endüstri Çağına uygun bir biçimde yönetilmesi fırsatlarını da sağlıyoruz" dedi.

MESLEKİ HAYATLARINA ÖNCEDEN HAZIRLIYORUZ

Üniversitenin öğrencilerine sunmuş olduğu mesleki fırsatlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Yüksel şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, üniversitemizin İnşaat Mühendisliği Bölümünde son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarında ve gerekse üniversitemizin sektörün önde gelen şirket ve firmaları ile yaptığı iş birliği protokolleri kapsamında söz konusu bu firma ve şirketlerin AR-GE merkezlerinde yaptıkları 2 aylık staj eğitimleri, proje çalışmaları, teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde kendilerini geliştirerek mesleki hayatlarına en güzel şekilde hazırlayabilmektedirler. Mezun olduktan sonra hem bu anabilim dallarından herhangi birinde mesleki veya akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler hem de üniversitemizin iş birliği protokolleri kapsamında staj eğitimine, Ar-Ge ve Proje çalışmalarına iştirak ettikleri firma ve şirketlerde kendilerine yer bularak iş hayatına atılabilmektedirler."

İKİ FARKLI ALANDA DİPLOMAYA SAHİP OLABİLİRSİNİZ

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programında okumakta olan öğrencilerin çift ana dal ve yan dal programlarıyla yıl veya dönem uzatmaksızın üniversitedeki farklı bir bölümü eş zamanlı tamamlayarak iki farklı alanda diploma alabilme imkanlarına sahip olabileceklerini dile getiren Prof. Dr. İbrahim Yüksel, "Bu şekilde öğrencilerimiz, mühendislik mesleğinin hem teknik hem de sosyal yönlerine hakim olabilme şansını yakalamak suretiyle farklı sektörlere de yönelerek bu sektörlerde de kariyer yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Böylece İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz profesyonel iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara sürdürülebilir ve disiplinler arası çözümler üretebilme bilgi ve becerilerini kazanmaktadırlar" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri