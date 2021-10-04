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İnşaat işçisi güvenlik için file çekerken 10'uncu kattan düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
İnşaat işçisi güvenlik için file çekerken 10'uncu kattan düşüp öldü

ADANA'da inşaat halindeki binanın 10'uncu katının çevresine işçilerin güvenliği için file çekerken düşen Ali Bayar (28) öldü.

ADANA'da inşaat halindeki binanın 10'uncu katının çevresine işçilerin güvenliği için file çekerken düşen Ali Bayar (28) öldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. Ali Bayar, inşaat halindeki binanın 10'uncu katına güvenlik için file çekerken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayar'ın öldüğü tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


İnşaat işçisi güvenlik için file çekerken 10'uncu kattan düşüp öldü

İnşaat işçisi güvenlik için file çekerken 10'uncu kattan düşüp öldü

İnşaat işçisi güvenlik için file çekerken 10'uncu kattan düşüp öldü

İnşaat işçisi güvenlik için file çekerken 10'uncu kattan düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri
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