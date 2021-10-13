İncirliova'da, coğrafi işaret projesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yörenin geleneksel lezzetlerinden İncirliova deve sucuğuna coğrafi işaret alınmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.

Kültürpark'ta düzenlenen törende, tescil projesi sorumlusu Osman Torun'un da yer aldığı isimler plaket aldı.

Belediye Başkanı Kaya, geleneksel lezzetin tescil edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, amaçlarının lezzeti gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Eski Belediye Başkanı Gürşat Kale ise, döneminde başlayan projenin sonuçlandırılmasının kendisini de mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından İncirliova deve sucuğunun coğrafi işaret almasında katkı sunan 60 kişiye protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Törene, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt, İncirliova Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Demirci, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, ilçe parti başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İncirliova deve sucuğunun tescil edilmesi için 2017'de İncirliova Belediyesince coğrafi işaret alınması için başvurulmuştu. Ürüne, bu yıl Nisan ayında, coğrafi işaret tescil belgesi verildiği duyurulmuştu.