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İNCE: İKTİDAR KARŞISINDA MUHALEFET UMUT OLAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasi partiler yasasının değişmesi gerektiğini belirterek, "Sizin derdiniz kendi koltuklarınızı sağlama almak.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasi partiler yasasının değişmesi gerektiğini belirterek, "Sizin derdiniz kendi koltuklarınızı sağlama almak. Onun içindir ki, 20 yıllık bir iktidar karşısında bu muhalefet umut olamıyor. Tünelin ucundaki ışığı gösteremiyor" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Manavgat İlçe Teşkilatı'nın açılışına katıldı. İnce, Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için siyasi partiler yasasının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İktidar da kandırıyor, muhalefet de kandırıyor. Birisi, 'başkanlık sistemi', öbürü 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyor. Dünya siyaset literatüründe ikisi de yok. Bir kez daha sesleniyorum; Türkiye'yi demokratikleştirmek, özgürleştirmek, zenginleştirmek istiyorsak başlayacağımız yer belli. Gerçekten demokrasi istiyorsanız, yasamanın, meclisin, parlamentonun güçlenmesini istiyorsanız, başlayacağımız yer siyasi partiler yasasıdır. Genel başkanları diktatör olmaktan çıkarmadan parlamentoya demokrasi gelmez, Türkiye'ye demokrasi gelmez" diye konuştu.

Türkiye'de mevcut siyasi partiler yasasıyla demokrasinin gelmeyeceğini söyleyen Muharrem İnce, "Sizin derdiniz kendi koltuklarınızı sağlama almak. Onun içindir ki, 20 yıllık bir iktidar karşısında bu muhalefet umut olamıyor. Tünelin ucundaki ışığı gösteremiyor. Antalya bir turizm kenti. Biz 5 yıldızlı bir turizm istiyorsak, Türkiye'nin 5 yıldızlı bir demokrasisinin olması lazım" ifadelerini kullandı.

LİSE ÖĞRENCİSİNE TEMEL FİZİK DERSİ

Konuşmasının ardından partisinin ilçe örgütünün açılış kurdelesini kesen İnce, esnafı ziyaret etti. Caddede yanına yaklaşarak fotoğraf çektirmek isteyen Manavgat IMKB Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Orhan Acar ile konuşan İnce, gelecekte hangi mesleği seçeceğini sordu. Acar da bilgisayar mühendisliği okumak istediğinden bahsetti. Acar'ın, fizik dersini anlamadığını belirtmesi üzerine İnce, bir iş yerinin önündeki tabureye oturup, temel fizik bilgisi anlattı. Fizik öğretmeni olduğunu hatırlatan İnce, Acar'a, "Fizikte takıldığın yerler olursa bana mail at, ben sana takıldığın yerlerde yardımcı olurum. Ama ben uzun zamandır, ders vermiyorum, bazı yerleri unutmuş olabilirim. Unuttuğum yerlerde genç arkadaşlardan yardım alabilirim" diye konuştu.

Muharrem İnce, esnaf ziyaretini ardından Manavgat'tan ayrıldı.

İNCE: İKTİDAR KARŞISINDA MUHALEFET UMUT OLAMIYOR

İNCE: İKTİDAR KARŞISINDA MUHALEFET UMUT OLAMIYOR

İNCE: İKTİDAR KARŞISINDA MUHALEFET UMUT OLAMIYOR

İNCE: İKTİDAR KARŞISINDA MUHALEFET UMUT OLAMIYOR

İNCE: İKTİDAR KARŞISINDA MUHALEFET UMUT OLAMIYOR

İNCE: İKTİDAR KARŞISINDA MUHALEFET UMUT OLAMIYOR

İNCE: İKTİDAR KARŞISINDA MUHALEFET UMUT OLAMIYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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