İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için siyasi partiler yasasının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İktidar da kandırıyor, muhalefet de. Birisi, başkanlık sistemi, öbürü güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Dünya siyaset literatüründe ikisi de yok" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde partisinin ilçe örgütü binasının açılışına katıldı. Yazır Mahallesi çevre yolunda davul- zurna ile karşılanan İnce, soğuk hava deposunu ziyaret etti. Depoda bekleyen Karyağdı armudunu gören İnce, yetkililerden Karyağdı armudu hakkında bilgi aldı.

İnce, konuşmasının ardından partisinin Korkuteli ilçe binasının açılış kurdelesini keserek, ilçe başkanlığını gezdi.