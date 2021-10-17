İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de

Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz - Haberler | Güncel
İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için siyasi partiler yasasının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İktidar da kandırıyor, muhalefet de. Birisi, başkanlık sistemi, öbürü güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için siyasi partiler yasasının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İktidar da kandırıyor, muhalefet de. Birisi, başkanlık sistemi, öbürü güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Dünya siyaset literatüründe ikisi de yok" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde partisinin ilçe örgütü binasının açılışına katıldı. Yazır Mahallesi çevre yolunda davul- zurna ile karşılanan İnce, soğuk hava deposunu ziyaret etti. Depoda bekleyen Karyağdı armudunu gören İnce, yetkililerden Karyağdı armudu hakkında bilgi aldı.

Muharrem İnce, daha sonra İmrahor Mahallesi'nde kadın girişimciler tarafından kurulan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde kıl çadırda kahvaltı yaptı. İnce ve beraberindeki heyet ardından İmrahor Mahalle Muhtarı Veli Şeker'e ait Karyağdı armudu hasadına katıldı.

'YÜREKLERİ VARSA GELSİNLER'

İnce, partisinin ilçe örgütü binası açılışı öncesinde yaptığı açıklamada siyasi partiler yasasının değişmesi gerektiğini belirterek, "Sizin derdiniz kendi koltuklarınızı sağlama almak. Onun içindir ki, 20 yıllık bir iktidar karşısında bu muhalefet umut olamıyor. Tünelin ucundaki ışığı gösteremiyor. İktidar da kandırıyor, muhalefet de. Birisi, başkanlık sistemi, öbürü güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Dünya siyaset literatüründe ikisi de yok. Gerçekten demokrasi istiyorsanız, yasamanın, meclisin, parlamentonun güçlenmesini istiyorsanız, başlayacağımız yer siyasi partiler yasasıdır. Eğer bu iktidar ve muhalefet gerçekten demokrasi istiyorsa siyasi partiler kanunundan yola çıkalım. Yürekleri varsa gelsinler. Türkiye'ye demokrasi gelmez" dedi.

Yeni kurulan bir parti olarak Türkiye'yi dolaştığını dile getiren İnce, mülteci sayısında artış olduğunu, mazot ve gübre alamayan çiftçiler bulunduğunu söyledi. İnce, "Biz bugün 4 ay içerisinde kurultayını yapmış, önümüzdeki seçimde, seçime girmeye hak kazanmış bir partiyiz. Çok kısa süre içerisinde müthiş bir şekilde büyüyeceğiz. Herkes bunu görecek ve buna tanıklık edecek. Antalya'nın ilçelerinde parti binalarımızı açıyoruz. Durmak yok. Her hafta bir ile gideceğiz. Türkiye'de adım basmadığımız il, ayak basmadığımız ilçe kalmayacak. Her bir yere tek tek gideceğiz" diye konuştu.

İnce, konuşmasının ardından partisinin Korkuteli ilçe binasının açılış kurdelesini keserek, ilçe başkanlığını gezdi.


İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de

İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de

İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de

İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de

Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hava Durumu Alişan
Spor Burak Elmas Marcao Temel Karamollaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Meral Akşener Murat Kurum Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 19:35:02. #1.12#