İlim Yayma Cemiyeti Rize Şube Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti

RİZE (Habermetre) - İlim Yayma Cemiyeti Rize Şube Başkanı Ali İhsan Yazıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette cemiyetin çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler veren Yazıcı, Üniversitemizin de gerek akademik gerekse sosyal faaliyetlerini gurur ve mutlulukla takip ettiklerini belirtti.

Rektörümüz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçmişten günümüze gençliğin eğitiminde ve yetişmesinde önemli görevler üstlenmiş olan İlim Yayma Cemiyetinin aynı hassasiyetle gençliğe hizmete devam ettiğini söyledi.

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