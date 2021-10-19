Ilgın yeniden turizm alanı ilan edildi

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesi, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla yeniden Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edildiği bildirildi.

Çıkan kararla, bir yandan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) bölgesel ve yerel kalkınması hedeflenirken, diğer yandan da büyük ölçekli planlama, alternatif yönetim ve işletme modelleri oluşturulması amaçlanıyor.

Çok sayıda tarihi eser, termal kaynak ve doğal zenginliklere sahip olan ilçede, alınan karar ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Ilgın Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada Başkan Yalçın Ertaş'ın konuya ilişkin şu sözlerine yer verildi:

"Şehrimize yeniden kazandırılan ve turizm projelerimizi hayata geçirme noktasında bize büyük kolaylıklar sağlayacak olan bu güzel gelişmede desteklerini eksik etmeyen; Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan'a, AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Hasan Angı'ya ve AK Parti Konya milletvekillerimize şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Alınan kararın Ilgın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."