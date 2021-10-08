İl Sağlık Eski Müdürü Dr. Ali Taşçı'dan Vali İlhami AKTAŞ'a Veda Ziyareti

İl Sağlık Müdürlüğü görevi sona eren Dr. Ali Taşçı, Vali İlhami AKTAŞ'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ, İl Sağlık Eski Müdürü Dr. Ali Taşçı ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Dr. Ali Taşçı'ya çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretin anısına minyatür şehitler abidesi hediye etti.

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