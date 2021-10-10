Başrollerinde Aras Aydın ve Leyla Feray'ın yer aldığı dizi ekrana veda eden diziler arasına girmekte. Peki, İkimizin Sırrı neden final yapıyor? İkimizin Sırrı final mi yapacak? İşte detaylar haberimizde...

İKİMİZİN SIRRI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

ATV ekranlarında yaz aylarında başlayan İkimizin Sırrı dizisinden final kararı geldi. Dizinin neden final yaptığını ve bittiğini merak eden izleyiciler için detaylar açıklandı. Başrollerinde Aras Aydın ve Leyla Feray'ın yer aldığı dizi ekrana veda eden diziler arasına giriyor.

Üs Yapım tarafından hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerinde yer aldığı dizi izleyicisine veda edecek.

İkimizin Sırrı Ne Zaman Final Yapacak? sorusunun en doğru cevabı 10 ekim 2021 Pazar günü olacak.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

Dolunay Soysert

Engin Alkan : Kasım

Tülay Günal : Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir : Ece Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

Irmak Örnek

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Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz : Hayal

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