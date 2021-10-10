İkimizin Sırrı neden final yapıyor? İkimizin Sırrı final mi yapacak?
Üs Yapım tarafından hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerinde yer aldığı dizi izleyicisine veda edecek. Peki, İkimizin Sırrı neden final yapıyor? İkimizin Sırrı final mi yapacak?
Başrollerinde Aras Aydın ve Leyla Feray'ın yer aldığı dizi ekrana veda eden diziler arasına girmekte. Peki, İkimizin Sırrı neden final yapıyor? İkimizin Sırrı final mi yapacak? İşte detaylar haberimizde...
ATV ekranlarında yaz aylarında başlayan İkimizin Sırrı dizisinden final kararı geldi. Dizinin neden final yaptığını ve bittiğini merak eden izleyiciler için detaylar açıklandı. Başrollerinde Aras Aydın ve Leyla Feray'ın yer aldığı dizi ekrana veda eden diziler arasına giriyor.
Üs Yapım tarafından hazırlanan ve oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerinde yer aldığı dizi izleyicisine veda edecek.
İkimizin Sırrı Ne Zaman Final Yapacak? sorusunun en doğru cevabı 10 ekim 2021 Pazar günü olacak.
Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.
Leyla Feray : Neva Canpolat
Aras Aydın : Alp Karahun
Dolunay Soysert
Engin Alkan : Kasım
Tülay Günal : Türkan Karahun
Bestemsu Özdemir : Ece Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Deniz Hamzaoğlu : Korhan
Berrin Arısoy
Ceyhun Mengiroğlu : Emir
Çağrı Çıtanak : Berk
Irmak Örnek
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Tarık Uğur Özenbaş
Ahsen Türkyılmaz : Hayal