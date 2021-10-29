Son dakika haber... İki otomobilin çarpıştığı kazada bir araç yan yattı, o anlar kamerada

ÜMRANİYE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir araç devrilerek yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yan yatan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Erbaş sokak ile Kelebek sokak kesişiminde meydana geldi. İki otomobil sokakların kesiştiği noktada dikkatsizlik ve kontrolsüz geçiş nedeniyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 DBG 002 plakalı otomobil devrilerek yan yattı. İki otomobilin de hasar gördüğü kazada yaralanan olmazken, yan yatan otomobilin sürücüsü olay yerini terk etti. İhbar üzerine, kaza yerine gelen polis ekibi yan yatan otomobilin sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Devrilen otomobil ise düzeltilerek yoldan kaldırıldı.