Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı! O anlar kamerada - Haberler
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Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da otomobilin çarpması sonucu biri ağır olmak üzere iki kardeşin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Bartın merkeze bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada Özel İdare kavşağından Ağdacı istikametine gitmekte olan E.Y. idaresindeki 74 AZ 774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki N.A. ve kardeşi 6 yaşındaki K.A.'ya çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çarpma anının güvenlik kamerasına yansıdığı kazada ağır yaralanan K.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki kardeş daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza sonrası otomobil sürücüsü E.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki kardeşin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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