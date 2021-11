İki günlüğüne kapalı kalan Roblox sunucuları tekrardan aktif hale geldi

Roblox'un geliştiricileri ilk olarak Cuma günü hizmetle ilgili sorun yaşandığı hakkında tweet attı. Pazar günü öğleden sonra ise, bölgeleri kademeli olarak yeniden çevrimiçi hale getirdiğini söyledi. Pazar akşamına kadar Roblox'un her yerde tekrardan çevrimiçi olduğunu belirtti.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada, kesintinin temel nedenini tespit ettiğini ve bunun düzeltmek için bir çözümü olduğunu söylemişti.

Roblox bir video oyunu değil. Kullanıcıların basitleştirilmiş geliştirme araçlarını kullanarak video oyunları oluşturmasına izin veren ve oyuncuların herhangi bir oyunu ücretsiz olarak oynamasına izin veren dijital bir platformdur.

Geliştiriciler web sitesinde "Oyuncular nihai tema parkını inşa edebilir, profesyonel bir yarış arabası sürücüsü olarak rekabet edebilir, bir defilede yıldız olabilir, süper kahraman olabilir veya sadece bir rüya evi tasarlayabilir ve arkadaşlarınızla takılabilirsiniz" diyor.

Roblox'a göre platformda 9,5 milyon geliştirici ve 24 milyon deneyim bulunuyor. Şirket Temmuz 2020'de The Verge'e verdiği bir demeçte, 16 yaşın altındaki ABD'li çocukların yarısından fazlasının Roblox oynadığını söyledi.

Quick update as we work to get things back to normal. We are incrementally bringing regions back online.