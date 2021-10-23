İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Çinli şirket Sinovac tarafından koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac ile ilgili yeni bir karar alındı. Türkiye'de milyonlarca doz uygulanan aşıyla ilgili 3. doz tavsiye kararı süresi 6 aydan 3 aya indirildi.

Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk koronavirüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.

3. DOZ İÇİN BEKLEME SÜRESİ 3 AYA İNDİ

NTV'nin aktardığına göre, Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısını olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.

Daha önce Sinovac aşısından iki doz alanların 6 ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilmişti.

İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il

Son Dakika: Haftalık vaka haritası yayınlandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title