İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü

Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk koronavirüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.

3. DOZ İÇİN BEKLEME SÜRESİ 3 AYA İNDİ

NTV'nin aktardığına göre, Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısını olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.

Daha önce Sinovac aşısından iki doz alanların 6 ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilmişti.

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