İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Çinli şirket Sinovac tarafından koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac ile ilgili yeni bir karar alındı. Türkiye'de milyonlarca doz uygulanan aşıyla ilgili 3. doz tavsiye kararı süresi 6 aydan 3 aya indirildi.
Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk koronavirüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.
3. DOZ İÇİN BEKLEME SÜRESİ 3 AYA İNDİ
NTV'nin aktardığına göre, Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısını olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.
Daha önce Sinovac aşısından iki doz alanların 6 ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilmişti.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri