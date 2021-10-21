İdlib'de 4'üncü nar festivali yapıldı
Suriye'nin İdlib ilindeki Derkuş beldesinde çeşitli nar türlerinin ve yöresel yemeklerin sergilendiği 4'üncü nar festivali gerçekleştirildi.
Suriye'nin İdlib ilindeki Derkuş beldesinde çeşitli nar türlerinin ve yöresel yemeklerin sergilendiği 4'üncü nar festivali gerçekleştirildi.
İdlib'in kuzeybatısındaki Derkuş beldesi, 4'üncü nar festivaline ev sahipliği yaptı.
Beldede yetiştirilen nar türlerinin görücüye çıktığı festivalde yöresel yemekler ve el sanatları da sergilendi. Etkinliğe bölge halkı büyük ilgi gösterdi.
Festivali düzenleyenlerden Cubran Ramazan AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin "rejim güçlerinden kurtuluşunun" 4. yıl dönümü münasebetiyle bu festivali düzenlediklerini söyledi.
Çiftçileri desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Ramazan, "Nar yetiştiricileri ürünlerini festivalde ziyaretçilere sergiliyor. Barışın mimarları olduğumuzu, terörist olmadığımızı herkese göstermek istiyoruz. Umarım önümüzdeki yıllardaki festival Esed rejimi güçlerinden uzakta, Esedsiz ve Rusyasız düzenlenir." şeklinde konuştu.