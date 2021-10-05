İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman? İçimizden Biri 4. bölüm bugün var mı? İçimizden Biri 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İÇİMİZDEN BİRİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçimizden Biri'nin 4. Bölümünde; Havva, en mutlu anında gelen acı haber le neye uğradığını şaşırmış, adeta dünyası yıkılmıştır. Olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Ama hiçbir şey genç aşıkları ayıramamaktadır. Kendilerine de aşklarına da sonsuz güven duymaktadırlar. Havva da bu yüzden babasına resti çeker. Hünkar, Adam'a ne yaparsa yapsın Adam pes etmeyecek, "içimizden biri" olmayı başaracaktır. Ama Havva'nın yazdığı açık çek, en çok Adam'ı zor durumda bırakır. Hünkar, eline geçen bu kozu sonuna kadar kullanacak, intikamını almak için elinden geleni yapacaktır. Hünkar'ın işkencelerine karşı bile dimdik duran aşkı hiçbir şey sarsmayacak

İÇİMİZDEN BİRİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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