İbrahim Varlı kimdir? İbrahim Varlı kaç yaşında, nereli? İbrahim Varlı hayatı ve biyografisi!

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İBRAHİM VARLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1978 (43 yıl yaşında), Tunceli, Türkiye

Kamu Yönetimi alanında lisans, Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Bir süre yurt dışında yaşadı ve Almanya'da dil eğitimi aldı. Yurt içi ve dışında çok sayıda panel, konferans ve seminerler verdi.

Gazeteciliğe BirGün'de Dış Politika editörü olarak başladı ve burada Haber Müdürlüğü yaptı. Halen aynı gazetede Yayın Koordinatörü ve Yayın Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmekte ve köşe yazarlığı yapmaktadır..

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