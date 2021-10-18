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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in sergisi için Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işadamlarıyla biraraya geldi.

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Sanatçı Ahmet Güneştekin'in sergisi için Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işadamlarıyla biraraya geldi. Toplantını sonunda, iki kent arasında işbirliğinin geliştirilmesi için kültür-sanat, turizm ve ekonomi alanlarında üç masa kurulması kararlaştırıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da
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