İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Sanatçı Ahmet Güneştekin'in sergisi için Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işadamlarıyla biraraya geldi. Toplantını sonunda, iki kent arasında işbirliğinin geliştirilmesi için kültür-sanat, turizm ve ekonomi alanlarında üç masa kurulması kararlaştırıldı

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri