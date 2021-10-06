Huzurlu Aile Mutlu Gençlik Seminerleri Başlıyor - Haberler
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Huzurlu Aile Mutlu Gençlik Seminerleri Başlıyor

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Huzurlu Aile Mutlu Gençlik Seminerleri Başlıyor

İnegöl Belediyesi'nin AHİD işbirliğinde düzenlediği ve 10 hafta sürecek olan "Huzurlu Aile Mutlu Gençlik" seminerleri başlıyor.

İnegöl Belediyesi'nin AHİD işbirliğinde düzenlediği ve 10 hafta sürecek olan "Huzurlu Aile Mutlu Gençlik" seminerleri başlıyor.

İnegöl Belediyesi'nin pandemi öncesi her yıl Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğinde düzenlediği ve ilçe halkının büyük ilgi gösterdiği aileyi ve aile bireylerini geliştirici seminer programları başlıyor. 10 hafta sürecek olan ve bu yıl "Huzurlu Aile Mutlu Gençlik" sloganıyla yapılacak 10 haftalık seminerlerin ilki, 8 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

İLK KONUK SITKI ASLANHAN

10 haftalık seminer programının ilkinde, Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan"Huzurlu Aile Mutlu Gençlik" konulu seminerde saat 20.30'da İnegöllülerle buluşacak. Tüm programlar Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Ayrıca programlara girişte aşı kartı ve PCR testi zorunlu olacak. Ücretsiz biletli olarak yapılacak seminer programlarıyla ilgili biletler, program günü 16.00 itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinden alınabilecek.

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