Husumetli arkadaşı tarafından sokak ortasında vuruldu; o anlar kameralara yansıdı

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da R.D., para meselesi yüzünden husumetli olduğu arkadaşı E.A.'nın silahlı saldırısında bacağından yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim'de Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. R.D., sokakta yürürken para meselesi yüzünden husumetli olduğu arkadaşı E.A ile karşılaştı. Hızlı adımlarla bölgeden uzaklaşmaya çalışan R.D., kendisini takip eden E.A. tarafından bacağından vuruldu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kaçan E.A,.'yı yakalamak için çalışma başlattı.