Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı - Haberler
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Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'in Toroslar ilçesinde kimliği belirsiz kişi hırsızlık için girdiği dairede ev sahipleriyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde kimliği belirsiz kişi hırsızlık için girdiği dairede ev sahipleriyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı. Şüphelinin demir korkuluklardan tırmanıp içeri girmesi, ardından da pencereden atlayıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İkinci kattaki daireye demir korkuluklardan tırmanan hırsızlık şüphelisi, yatak odasının penceresinden içeri girdi. Odada ev sahipleriyle karşılaşan şüpheli, aynı pencereden atlayarak kaçtı. Ev sahibinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada şüphelinin binaya tırmanıp içeri girmesi ve kısa süre sonra pencereden atlayıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.


Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı

Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı

Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı

Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı

Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı

Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı

Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı - Haberler
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