Hırsızlık için girdi, ev sahibine denk gelince aşağı atlayarak, kaçtı

MERSİN (İHA) - Mersin'de hırsızlık için girdiği bir evde ev sahibi ile karşılaşan hırsızlık şüphelisi, pencereden aşağı atlayarak, kaçtı. Olay anı ise bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Mersin'in merkez ilçe Arpaçsakarlar Mahallesinden sabah saatlerinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir apartmanın ikinci katına demir korkuluklardan tırmanarak çıkan bir kişi, pencereden içeri girdi Bir süre evde dolaşan şüpheli, daha sonra ev sahibi ile karşılaşınca girdiği pencereden aşağı atlayarak, kaçtı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, olay anı bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 2 kişi olan şüpheliler, bir süre apartman önünde geziyor. Daha sonra şüphelilerden biri demir korkuluklardan yukarı çıkarak, pencereden evin içine giriyor. Bir süre içerde kalan şahıs, içerde ev sahibiyle karşılaşınca, pencereden aşağı atlayarak kaçıyor. - MERSİN