Hint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yakalandılar - Haberler
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Hint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Hint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yakalandılar

DİYARBAKIR'da polisin takibe aldığı 2 şüphelinin gittiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde kenevir tarlası belirlendi.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da polisin takibe aldığı 2 şüphelinin gittiği, Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde kenevir tarlası belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, tarlada 278 kök Hint keneviri ve 10 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' projesi kapsamında Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne giren şüphelileri Hint keneviri ektikleri tarlada yakalayarak gözaltına aldı. Yerinden sökülen 278 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 10 kilo esrar imha edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Haber: Hint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yakalandılar - Haberler
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