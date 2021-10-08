Hicap ne demek? Hicap anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Hicap kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Hicap anlamı ne? Hicap ne demek?

HİCAP NE DEMEK?

Hicap kelimesi, tesettürlü giyim anlamında kullanılan bir geklimedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Hicap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Hicap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre hicap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Utanma, utanç, sıkılma

- Perde

Haberler.com - Gündem