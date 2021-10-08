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Hicap ne demek? Hicap anlamı ne?

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Hicap ne demek? Hicap anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Hicap, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Hicap ne demek? Hicap anlamı ne? İşte, Hicap kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Hicap kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Hicap anlamı ne? Hicap ne demek?

HİCAP NE DEMEK?

Hicap kelimesi, tesettürlü giyim anlamında kullanılan bir geklimedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Hicap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Hicap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre hicap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Utanma, utanç, sıkılma

- Perde

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