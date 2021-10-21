Hayvanlara kötü muamele ettikleri iddia edilen 5 belediye çalışanı hakim karşısında

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde, hayvanlara kötü muamele ettiği iddia edilen eski veteriner işleri müdürü Vesile Tutcugil ve 4 kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Ertelenen duruşma sonrası konuşan, İzmir Barosu avukatlarından Tuğçe Berber, "Elazığ barınağında yaşanan olaylar sonrasında senelerdir süregelen katliam söz konusu. Bunlar fotoğraflarla delillendirildi" dedi.

Elazığ Belediyesi'nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde hayvanlara kötü muamele edildiği iddiasıyla hayvanseverler, eski veteriner işleri müdürü Vesile Tutcugil dahil 5 görevli hakkında suç duyurusunda bulundu. Personel hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin eski müdürü Vesile Tutcugil ile 4 personelin Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, sivil toplum kuruluşlarının ve baro temsilcilerinin müdahil olma talebini reddetti. Duruşmada 5 belediye çalışanının avukatları ve hayvan hakları savunucularının avukatları hazır bulundu. Belediye çalışanları, mahkemede iddiaları reddetti. Hayvan hakları savunucularının avukatları ise iddiaların doğru olduğunu ileri sürdü.