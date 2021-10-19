Hayrabolu Kaymakamı Sülün ve Belediye Başkanı İnan'dan muhtarlara ziyaret
Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Hayrabolu Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Hayrabolu Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Sülün ve İnan ziyarette muhtarların gününü kutladı.
Kaymakam Sülün, burada yaptığı konuşmada, mahalle muhtarlarının vatandaşlarla kurumlar arasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Kaymakamlık olarak muhtarların talep ve görüşlerini değerlendirdiklerini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Belediye Başkanı İnan da muhtarlık müessesesinin toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli görevler üstlendiğini kaydetti.
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