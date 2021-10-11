Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanları için besleme noktalarına mama bıraktı - Haberler
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Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanları için besleme noktalarına mama bıraktı

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanları için besleme noktalarına mama bıraktı

Hayrabolu ilçesinde, belediye ekipleri, sokak hayvanları için oluşturulan beslenme odakları ve bazı bölgelere mama bıraktı.

Hayrabolu ilçesinde, belediye ekipleri, sokak hayvanları için oluşturulan beslenme odakları ve bazı bölgelere mama bıraktı.

Ekipler tarafından ilçede belirlenen 5 noktaya 60 kilogram mama koyuldu.

Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada belediye olarak sokaktaki "can dostları" unutmadıklarını söyledi.

Bu çalışmanın yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirdiklerini ifade eden İnan, "Sokak hayvanları için düzenli olarak mama bırakarak, sevimli dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyoruz." dedi.

Hayrabolu Belediyesi sokak hayvanları için besleme noktalarına mama bıraktı

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri
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