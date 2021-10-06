YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI - Haberler
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YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

YAVUZ sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

YAVUZ sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

2018 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından satın alınan ve Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi. Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi. Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde tamamladı. Yavuz, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için rotasını sökülen direklerin yerine montajı için Filyos Limanı'na çevirdi. Sondaj gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'E AÇILDI - Haberler
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