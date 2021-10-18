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Hatay Valisi Doğan, muhtarları kabul etti

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay Valisi Doğan, muhtarları kabul etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hatay İl İdare ve Denetim Müdürü Lütfi Şaklar, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü ile beraberindeki heyeti makamında kabul ağırladı.

HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hatay İl İdare ve Denetim Müdürü Lütfi Şaklar, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü ile beraberindeki heyeti makamında kabul ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirleriyle bir süre sohbet etti.

Muhtarların gününü kutlayan Vali Doğan, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Sizlerin şahsında, bu önemli kamu görevini ifa eden bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Gülcü ise nazik kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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