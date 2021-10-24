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Hatay'da yaralı şahin tedaviye alındı

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Hatay'da yaralı şahin tedaviye alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.

Konaklı Mahallesi'nde Mehmet Ertunç, yaralı halde gördüğü şahin için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahin, tedavi edilmek üzere ekiplerce teslim alındı.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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