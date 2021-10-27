Hatay'da 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı konser verdi - Haberler
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Hatay'da 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı konser verdi

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'da 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı konser verdi Sakarya Marşı, Vatan Marşı, İzmir Marşı, Hoş Gelişler Ola ve Trakya Marşı gibi birçok marş ve türküler seslendirildi.

SAKARYA (İHA) - Hatay'da 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı konser verdi

Sakarya Marşı, Vatan Marşı, İzmir Marşı, Hoş Gelişler Ola ve Trakya Marşı gibi birçok marş ve türküler seslendirildi.

HATAY - Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı tarafından Hatay'da konser düzenlendi.

Antakya Atatürk Parkı içerisinde halka açık gerçekleştirilen konserde Sakarya Marşı, Vatan Marşı, İzmir Marşı, Hoş Gelişler Ola ve Trakya Marşı gibi birçok marş ve türküler seslendirildi.

Konseri izlemeye gelen vatandaşlar ve protokol üyeleri de seslendirilen marş ve türkülere zaman zaman eşlik etti.

Konsere Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay'da 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı konser verdi

Hatay'da 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı konser verdi

Hatay'da 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı konser verdi

Hatay'da 6. Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı konser verdi
İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Son Dakika Haberleri
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