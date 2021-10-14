Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamit Kocabey hayatı ve biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamit Kocabey hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamit Kocabey hayatı ve biyografisi!

İki dönemden bu yana HSYK üyeliğini yürüten Hamit Kocabey, üyelik görevinden istifa etti. Peki, Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamit Kocabey hayatı ve biyografisi!

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilen Hamit Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez geldi. Yaklaşık 4 yıldan bu yana Hsk üyeliği görevini yürüten Kocabey, görevinden istifa etti. Hamit Kocabey'in istifası üzerine vatandaşlar Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamit Kocabey hayatı ve biyografisi! sorularını araştırdı. Peki, Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamit Kocabey hayatı ve biyografisi! İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığa başladı. Milliyetçi Hareket Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonun, Türk Enerji Sendikasının, Türk Diyanet Vakıf Sendikasının, Türk Ulaşım Sendikasının danışmanlığı ve avukatlığını yaptı. Ayrıca birçok şirket ve kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yaptı.

16 Mayıs 2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçildi.

HAMİT KOCABEY HSK'DAN İSTİFA ETTİ!

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda dikkat çeken günler yaşanıyor. İki dönemden bu yana HSYK üyeliğini yürüten Hamit Kocabey, üyelik görevinden istifa etti. Kocabey, görevine seçilmeden önce de Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlık görevini yürütüyordu.

Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamit Kocabey hayatı ve biyografisi!

--

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu
Magazin Bülent Ersoy
Spor Sergen Yalçın Burak Yılmaz Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Işıl Sergen Şans Oyunları Amelia Hamlin Numan Kurtulmuş Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamit Kocabey hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:00:36. #1.12#