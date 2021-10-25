Halo Infinite Hikaye Modundan 6 Dakikalık Fragman Gösterildi

Aralık ayında oyuncularla buluşmasına çok az zaman kalmış olsa da, 2020'de oyun ertelendiğinden beri Halo Infinite hikaye modundan hiçbir şey görmemiştik ve sınırlı sayıda oyuncunun multiplayer modunu 2 ayrı sefer kapalı beta olarak oynama şansına erişmesinin dışında oyunun hikaye modu adeta bir sır gibiydi.

Tüm bunların 25 Ekim 2021 saat 16: 00 itibariyla değiştiğini söyleyebiliriz, şayet geliştirici ekip 343 Industries, oyunun hikaye moduna genel bir bakış sunan 6 dakikalık bir fragmanı Xbox YouTube kanalından canlı yayınladı.

2021'de gümbür gümbür gelen Call of Duty ve Battlefield'ın başlıca rakibi Halo Infinite'in 2018'deki duyurusundan beri oldukça sarsıntılı dönemler geçirdiği kuşkusuz. 2020'de 8 dakikalık oynanışı gösterilen oyun, grafiklerin yetersiz bulunmasından dolayı tam bir sene ertelenmişti. 2021'in ortalarına geldiğimizde ise oyunun hala net bir çıkış tarihi olmaması yine hayranları endişelendirmişti. O kadar ki, Xbox patronu Phil Spencer oyunun 2021'de çıkacağını doğrulamak durumunda kalmıştı.

Ancak yaz ayları ilerledikçe oyun başarılı bir kapalı beta süreci geçirmiş ve Ağustos'ta yapılan Gamescom etkinliğinde oyunun çıkış tarihi duyurulmuş, çok oyunculu moda dair bir fragman yayınlanmıştı. Buna rağmen, etkinlikte oyunun hikaye modundan yalnızca çok kısa ara sahneler gösterilmişti.

Geliştirici 343i, sonunda iddia ve spekülasyonlara son vererek bugün öğleden sonra 6 dakikalık bir Halo Infinite hikaye modu fragmanı yayımladı. Oyunun yenilenmiş grafikleri videoda ön planda yer alırken, hikayenin gidişatına dair de ipuçları verildi. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fragmanda kuşkusuz en çok öne çıkan kısımlardan biri oyunun açık dünya yapısı oldu. Çoğu oyuncu gösterilen üs ele geçirme oynanışını Far Cry ve Shadow of Mordor gibi oyunlara benzetirken, bazıları bu durumu olumlu, bazıları olumsuz değerlendirdi. Son yorum, oyun 8 Aralık'ta çıkış yaptığında yine oyuncuların olacak. Oyun Xbox konsolları, Steam, Microsoft Store üzerinden satın alınabilecek ve Gamepass Ultimate programına da gelecek.

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