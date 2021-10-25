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Haliliye'de engellilere yönelik destek kursu

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Haliliye'de engellilere yönelik destek kursu

Haliliye Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanan engelli bireyler için ücretsiz kurs açtı.

Haliliye Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Ekpss ) hazırlanan engelli bireyler için ücretsiz kurs açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın engelli bireylere yönelik 'Her alanda pozitif ayrımcılık' ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Engellilere yönelik yaptığı pozitif ayrımcılıklarla ilklere imza atan Haliliye Belediyesi, sınavlara hazırlanan engelli memur adaylarını da unutmadı. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde EKPSS'ye hazırlanan engelli memur adayları için hazırlık kursu başlattı.

Kursa en az yüzde 40 ile üzeri engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları faydalanabilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde Türkçe, Matematik, Tarih, Vatandaşlık, Coğrafya dersleri veriliyor.

Eğitim kursuna katılan engelli bireyler ise verilen olanaklar için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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