Halfeti Kaymakamlığı'ndan öğrencilere tekne turu - Haberler
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Halfeti Kaymakamlığı'ndan öğrencilere tekne turu

AA / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Halfeti Kaymakamlığı'ndan öğrencilere tekne turu

Halfeti Kaymakamlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrenciler için tekne turu düzenledi.

Halfeti Kaymakamlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrenciler için tekne turu düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Halfeti Kaymakamı Selin Sarı, ilçede eğitim gören lise öğrencileri için tekne turu organize etti. Kırmızı beyaz renklerle süslenen teknelerle gezen öğrenciler, çeşitli marşlar okuyarak Cumhuriyet Bayramını coşkulu bir şekilde kutladı.

Halfeti Kaymakamlığı'ndan öğrencilere tekne turu

Halfeti Kaymakamlığı'ndan öğrencilere tekne turu

Halfeti Kaymakamlığı'ndan öğrencilere tekne turu

AA / Mustafa Sonar - Son Dakika Haberleri
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