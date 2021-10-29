Halfeti Kaymakamlığı'ndan öğrencilere tekne turu

Halfeti Kaymakamlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrenciler için tekne turu düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Halfeti Kaymakamı Selin Sarı, ilçede eğitim gören lise öğrencileri için tekne turu organize etti. Kırmızı beyaz renklerle süslenen teknelerle gezen öğrenciler, çeşitli marşlar okuyarak Cumhuriyet Bayramını coşkulu bir şekilde kutladı.