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Hakkı Öcal kimdir? Hakkı Öcal kaç yaşında, nereli? Hakkı Öcal hayatı ve biyografisi!

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Hakkı Öcal kimdir? Hakkı Öcal kaç yaşında, nereli? Hakkı Öcal hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hakkı Öcal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hakkı Öcal kaç yaşında, nereli? Hakkı Öcal hayatı ve biyografisi! Hakkı Öcal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hakkı Öcal hakkında araştırmalar yapılıyor. Hakkı Öcal kimdir? Hakkı Öcal kaç yaşında, nereli? Hakkı Öcal hayatı ve biyografisi!

HAKKI ÖCAL KİMDİR?

Doğu Tarihi: 1949

Kaç yaşında: 72 yaşında

Nereli: Ankara

1949 yılında Ankara'da doğdu. Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'ta liseyi bitirdi. 1971'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'den mezun oldu. 1969 yılında Hürriyet gazetesinin Ankara bürosunda gazeteciliğe başladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Okulu bitirince, İstanbul'a atandı ve Hürriyet Haber Merkezi Müdür yardımcısı olarak çalıştı. İki yıl sonra gazetenin Yazi İşleri Müdürlüğü'ne atandı.

1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler'de master'a başladı. Sonra doktoraya devam etti.

1980-1981 ders yılında Harvard Üniversitesi'nde Prof. Samuel Huntington'ın başkanı olduğu Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde doktora-sonrası çalışmasını yaptı.

Bilgisayarla Boğaziçi'nde tanıştı. Harvard'dayken Boston Üniversitesi'nde bilgisayar operatörlüğü bölümüne devam etti.

Sonra WordPerfect firmasında Türkçe dil desteği için danışman olarak çalıştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

12 Aralık 1985'te "Voice Of America" (Amerika'nın Sesi) radyosu Türkçe bölümüne katıldı. Böylelikle "Gazetecilik"ten "Radyoculuk"a geçiş yapmış oldu. 15 yıl sonra, VOA Türkçe Bölümü'nden ayrılıp Internet Bölümü'ne geçti.

Ardından Tercüman gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. Buradan ayrıldıktan sonra ise Güneş gazetesinde Genel Koordinatör görevini yürüttü.

Birkaç kez Yılın Gazetecisi seçildi; Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Basın Özgürlüğü Ödülü'nü aldı. Sayısız yazı yazdı. Basın kartının, basın özgürlüğüne aykırı olduğunu öne sürerek basın kartını iade etti.

Güneş gazetesinden de ayrıldıktan sonra Amerika'nın Sesi radyosuna katılmak üzere 1985 yılında Washington'a gitti. Bu sıralarda Usenet servis sağlayıcısı olan UUNet bünyesinde Internet devriminin temellerinin atılmasına tanık olacak bir konumda görev aldı.

Aralarında Novell ve MS LAN'ın da bulunduğu birçok ağ sisteminin sertifikalarını aldı. Burada önce George Mason, Northern Virginia Community College'da ve Virginia International University'de masaüstü yayıncılık, görsel tasarım ve Web Tasarımcılığı dersi verdi.

BYTE, PC World, PC Life, NetLIFE dergilerinde yazı ve kitapçıklar yazdı.

Halen bütçesini ABD Kongresi'nin verdiği Uluslararası Yayın Bürosu'nun Internet Hizmetleri Bölümü'nde IT uzmanı olarak çalıştı.

Evli ve çocuğu yok. Potkal (Potkal.com kapandı), BYTE ve [1] Gelişim Platformu Biz'ce dergilerinde yazar olarak bulundu.

Rektör danışmanı olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nde kariyerine devam ediyor.

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