Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Ahmet Turhan idaresindeki 44 AAL 594 plakalı otomobil, Tepeönü köyü yol ayrımında, Mustafa Sönmez'in kullandığı 44 AS 557 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Mustafa Sönmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.