Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
AA / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı 76 yaşındaki Zarife Tahmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
SAKARYA (AA) - Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı 76 yaşındaki Zarife Tahmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sapanca ilçesinde R. K. (43) idaresindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Tahmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri