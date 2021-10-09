Son dakika haberleri! Hadımköy'de motosiklet kazası; motokurye ağır yaralandı

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL Dha Hadımköy'de motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Motokuryenin ağır yaralandığı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00'da Hadımköy'de meydana geldi. Oğuz Çetin'in kullandığı 34 ABM 841 plakalı motosiklet, sağ şeritten ayrılarak bir anda önüne çıkan Fırat Gezer yönetimindeki 34 ZN 0158 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motokurye Oğuz Çetin, düştü. Feci kazada ağır yaralanan motokuryenin yardımına çevredekiler koştu. Yaralı Oğuz Çetin, ambulans gelene kadar sabit bir şekilde tutulmaya çalışıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Çetin'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.