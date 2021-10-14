Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı - Haberler
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Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı

TUNCELİ'de, 649 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A.'nın, polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında 'yakalama' kararı çıkarıldı.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de, 649 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A.'nın, polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında 'yakalama' kararı çıkarıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında Gülistan Doku'ya ait bilgileri, intihar ettiği yönünde algı oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle açılan davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. E.Y., 4'üncü kez duruşmaya mazeretsiz katılmazken, Gülistan'ın ablası Aygül Doku ve avukatları Fatma Kalsen ve Ali Çimen, mahkemede hazır bulundu. Mahkeme heyeti, nerede olduğu tespit edilemeyen sanık E.Y. hakkında CMK 199 maddesi gereğince savunma, şikayet ve delillerin tespiti amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.


Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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