Güldür Güldür hangi gün? Güldür Güldür Show ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show hakkında Güldür Güldür hangi gün? Güldür Güldür Show ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yayın günü ve saati araştırılan Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölümü var mı?
Güldür Güldür hangi gün? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güldür Güldür Show izleyicileri kahkahaya boğuyor. İzleyiciler, Güldür GÜldür Show'un detaylarını merak ederken Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta sorularının yanıtlarını araştırdı.
GÜLDÜR GÜLDÜR HANGİ GÜN?
Geçtiğimiz sezon cuma akşamları izleyiciyle buluşan Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle ekrana geri döndü. Gün değiştirerek yeni sezona girecek olan Güldür Güldür Show, 2 Ekim Cumartesi 20.00'da izleyicisiyle buluştu. Güldür Güldür artık cumartesi günleri ekrana geliyor.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI
Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Ozan Varol, Özgün Aydın, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter.
Haberler.com - Gündem