Gülderen Yeşildağ için yürüyüş düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülderen Yeşildağ için yürüyüş düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gülderen Yeşildağ için yürüyüş düzenlendi

Anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşini, pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı.

BURSA (İHA) - Anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşini, pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı.

Kadın platformu üyeleri ise destek için yürüyüş düzenledi. Gemlik'te anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı (30), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Gülderen Yeşildağ (40), 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosya yargıtaya gitti. Bursa'daki kadın platformu üyeleri ise Gülderen Yeşildağ'a destek olmak için, arkadaşları ile birlikte yürüyüş düzenledi. Avcı Çay Bahçesi önünden başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşte 'Gülderen Yeşildağ için adalet' sloganları atıldı. - BURSA

Gülderen Yeşildağ için yürüyüş düzenlendi

Gülderen Yeşildağ için yürüyüş düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eli bıçaklı saldırgan, halk otobüsünün camını parçaladı! Yolcuların panik anları saniye saniye kamerada

Eli bıçaklı saldırgan, halk otobüsünün camını parçaladı! Yolcuların panik anları saniye saniye kamerada

 Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi

Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi

 Direksiyon hakimiyetini kaybedip tıra çarptı! Ölümden dönen sürücü alkollü çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip tıra çarptı! Ölümden dönen sürücü alkollü çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title