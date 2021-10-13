Güçlü Primal Rift Totem Black Desert Mobile'a Ekleniyor - Haberler
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Güçlü Primal Rift Totem Black Desert Mobile'a Ekleniyor

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Güçlü Primal Rift Totem Black Desert Mobile'a Ekleniyor

Pearl Abyss tarafından yapılan duyuruya göre Primal Rift Totem bugün itibariyle Black Desert Mobile'a eklendi.

Pearl Abyss tarafından yapılan duyuruya göre bugün Primal Rift Totem oyuna eklendi. Black Desert Mobile'da en yüksek totem sınıfı olan Primal Rift Totem ile Maceracılar artık bu yeni sınıftaki Totemleri üretebilecek ve CP'lerini çok önemli ölçüde artırabilecekler.

Yeni Totem Black Desert Mobile'da

Primal Rift Totem, Totem kategorisi içerisinde bulunan Root of Sorcery ve Cron Taşı eşyaları ile üretilebilir. Bu yeni Totemler farklı AP, DP ve Hareket Hızı özelliklerine sahiptirler ve hem AP hem de DP, geliştirme yoluyla artırılabilir. Maceracılar ayrıca Primal Rift Totem'i geliştirmek için de Root of Sorcery eşyasından da faydalanabilirler.

Bu yeni Totemler aynı zamanda Savior, Wrathful, Abyssal, ve Unity Rift Totemlerinin her biriyle birleştirilerek de istatistikleri arttırılabiliyor. Mevzubahis totemleri birleştirirken yalnızca +4 veya daha yüksek olanlar kullanılabilir.

Güncellemenin Gelişi Ödüllerle Kutlanıyor

Black Desert Mobile'da bu yeni güncellemenin gelişini kutlamak için 18 Ekim'e kadar sürecek bir Totem Bonus Etkinliği de düzenlenecek. Rift Totemlerini ve Kristalize Totemlerini belirli bir sayıda geliştirmeyi başaran tüm Maceracılar, ek birer ödül olarak bir Totem Sandığı kazanabilecek.

Daha fazla bilgi için Black Desert Mobile resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz

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