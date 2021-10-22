GTA The Trilogy: The Definitive Edition Fragmanı, Çıkış Tarihi ve Fiyatı Yayınlandı

Rockstar, üç klasik oyunun güncellenmiş sürümlerini içeren Trilogy paketi hakkında bilgi yayınlamaya paylaştı.

Bugün yapılan paylaşımlarda, Trilogy paketinin ne zaman çıkacağını, fiyatını ve oyunların fragmanını duyurdu. GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın dijital sürümü 11 Kasım'da, fiziksel sürümleri ise 7 Aralık'ta çıkacağı netleşmiş durumda.

Satış fiyatının ise Resmi Rockstar Games internet sitesinde ön sipariş fiyatı 529 TL (PC) olarak karşımıza çıkıyor. Yapımın Xbox Game Pass'e geleceğini öğrenmek içimize biraz su serpiyor, ancak buna rağmen fiyatın oyuncular tarafından ciddi eleştirici alacağını düşünüyoruz, çünkü oyun fragmanından gördüğümüz kadarıyla oyunlar beklenenin altında kalmış gibi görünüyor.

Rockstar, oyunların "tamamen yeniden inşa edilmiş aydınlatma sistemi ile iyileştirilmiş gölgeler, hava durumu, yansımalar, geliştirilmiş karakter, araç modelleri, binalar, silahlar, yollar, iç mekanlar ve daha pek çok yeni yüksek çözünürlüklü dokular" ile geldiğini söylüyor.

Yapımdan birkaç ekran görüntüsü;

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