GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (ŞUBE MÜDÜRÜ) 20/10/2021 - Haberler
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GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (ŞUBE MÜDÜRÜ) 20/10/2021

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GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (ŞUBE MÜDÜRÜ) 20/10/2021

07/04/2021 tarihinde yapılan Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme yazılı sınav sonuçlarına göre; 02/08/2021, 06-16/09/2021 ve 29/09/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylar, yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı durumlarını TC. Kimlik ve Sicil numaraları ile https://sbs. ktb. gov.

07/04/2021 tarihinde yapılan Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme yazılı sınav sonuçlarına göre; 02/08/2021, 06-16/09/2021 ve 29/09/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylar, yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı durumlarını TC. Kimlik ve Sicil numaraları ile https://sbs. ktb. gov. tr/sorgu/subemuduru/ linkinden öğrenebileceklerdir.

İlgililere duyurulur.

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