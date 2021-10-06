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Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Gönen'de Kaymakam Arslan Yurt başkanlığında, ilgili kurum yetkilileri ve kırsal mahalle muhtarlarının katılımıyla ekim ayı "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı.

BALIKESİR (İHA) - Gönen'de Kaymakam Arslan Yurt başkanlığında, ilgili kurum yetkilileri ve kırsal mahalle muhtarlarının katılımıyla ekim ayı "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı.

Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, ilçemizde Koronavirüs salgının son durumu, pandemi ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kuralları ve iş yeri denetimleri, aşılanma oranları ve hedefleri, sokak hayvanlarının korunması faaliyetleri ile Balıkesir Valiliği'nin uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlattığı "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu, bu konularda muhtarlarımızın üzerine düşen görev ve sorumluluklar aktarıldı.

Kaymakam Yurt toplantı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Muhtarlarımızla her ay yaptığımız toplantılarda, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulabilmesi amacıyla mahallelerimizdeki ihtiyaç ve sorunların ilk ağızdan dile getirilerek gereği yapılmak üzere hazır bulunan kurum amirlerine iletilmektedir. Bugün de muhtarlarımız vatandaşlarımızın temsilcisi olarak mahallelerinin sorunlarını doğrudan ilgili daire amirlerine iletme fırsatı buldu. Talepler gereği yapılmak üzere not edildi. Diğer taraftan pandemi ve aşılama başta olmak üzere önem arz eden bazı konularda değerlendirmelerde bulunuldu. Devletin temsilcisi olan muhtarlarımız bu konularda üzerlerine düşen vazifeleri mahallelerinde sorumluluk bilinciyle yerine getireceklerdir" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı

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Haber: Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı - Haberler
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