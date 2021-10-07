Gönen'de Müftülükten emekli imamlara vefa - Haberler
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Gönen'de Müftülükten emekli imamlara vefa

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gönen'de Müftülükten emekli imamlara vefa

2021 Yılı Camiler ve Din görevlileri haftası etkinlikleri kapsamında Gönen İlçe Müftülüğü; emekli olmuş ve Gönen'de ikamet eden Emekli Din görevlilerini kahvaltı programında buluşturdu.

2021 Yılı Camiler ve Din görevlileri haftası etkinlikleri kapsamında Gönen İlçe Müftülüğü; emekli olmuş ve Gönen'de ikamet eden Emekli Din görevlilerini kahvaltı programında buluşturdu.

Kahvaltı programına Kaymakam Arslan Yurt, Müftüsü Ahmet Duran, müftülük personeli ve 50 emekli din görevlisi hoca katılım sağladı.

Müftü Ahmet Duran; "Diyanet işleri Başkanlığı tarafından 1986 yılında ekim ayının ilk haftası camiler haftası olarak kutlanmaya başlamış 2003 yılında Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmıştır. 2011 yılından sonra da her yıl bir konu belirlenerek o konuda halkımız değişik programlarla hafta boyunca bilgilendirilmiştir. Bu seneki belirlenen konu Cami ve Vefa'dır. Geçen sene pandemi nedeniyle programlar sembolik olarak yapılabilmiş bu sene kısmi rahatlama ile bazı programlar yapılacaktır dedi. Katılım sağlayan tüm emekli din görevlilerimize teşekkürlerini iletti."

Kaymakam Arslan Yurt Vefa'nın güzel bir örneğinin gösterildiği toplantıda, Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasını VEFA olarak belirleyen Diyanet işleri Başkanlığına,organizasyonda emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Kaymakam Yurt,Din görevliliğinin emekliliği olmayan bir görev olduğuna ve toplumda her zaman gönüllü olarak bu görevin devam ettiğini dile getirerek,Camiler ve Din görevlileri haftasını kutladı. - BALIKESİR

Gönen'de Müftülükten emekli imamlara vefa

Gönen'de Müftülükten emekli imamlara vefa

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