Göğsünde tümör tespit edilen sanatçı Nurgül Şahballı ameliyatla sağlığına kavuştu

ANTALYA (AA) - Antalya'da kontrol için gittiği hastanede göğsünde tümör tespit edilen Halk Müziği Sanatçısı Nurgül Şahballı, ameliyat oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Halk ozanı Hilmi Şahballı'nın kızı Nurgül Şahballı, sağlık kontrolü için kentteki bir hastaneye başvurdu.

Şahballı'nın göğsünde tespit edilen tümör, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir'in bir saatlik operasyonuyla çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahballı, her yıl düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığını, göğsündeki 4 santimlik kitlenin bu sayede erken tespit edildiğini belirtti.

Genel Cerrahi Uzmanı Mayir ise Nurgül Şahballı'nın tedavisinin tamamlandığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Mayir, ekimin Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, rahatsızlığın dünyada ölüme neden olan hastalıklar listesinde ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

Dünyada her yıl 2 milyon, Türkiye'de ise 20 bin kadının meme kanserinden etkilendiğini anlatan Mayir, "Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis tedavide oldukça önemlidir. Bu nedenle meme kanserine karşı çok dikkatli olunmalı ve kontroller ihmal edilmemeli." ifadelerini kullandı.

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