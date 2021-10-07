Gliko nasıl yapılır? En güzel Gliko tarifi! Gliko malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Gliko tarifi oldu. Peki en güzel Gliko yemek tarifi nasıldır? Gliko nasıl yapılır? Gliko için gerekli malzemeler nelerdir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

GLİKO TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Üzeri için gerekli malzemeler;

1 kase yoğurt

3 yemek kaşığı tere yağı

Pul biber

Sarımsak

Köftesi için gerekli malzemeler;

1 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı kaynamış su

GLİKO NASIL YAPILIR?

Bir tencerenin içine köftelik bulguru koyuyoruz.

Daha sonra köftelik bulgurun içerisine kaynatmış olduğumuz suyu ve tuzu ekliyoruz.

Malzemeleri ekleyip kısık ateşin üzerinde 5 dk demlenmeye bırakarak ocaktan aldıktan sonra üzerini örtüyle sarıp 10 dk bekletiyoruz.

Bu işlemler bittikten sonra derin bir kabın içine bulguru alıp un ve yumurtayı ilave ediyoruz.

İlave ettikten sonra 5-10 dk malzemelerin özdeşleşmesi için yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz.

Yoğururken yanımıza bir kase soğuk su alarak her yoğurma işlemi sonrası elimizi suya batırıp devam ediyoruz.

Tekrardan dinlenmesi için 5 dk bekletip, şekil vermeye başlıyoruz. (isteğe bağlı misket şeklinde veya fındık büyüklüğünde olabilir)

Şekiller verildikten sonra tencerenin içerisine kaynaması için su koyup, tuz ekliyoruz.

Su kaynadıktan sonra şekil verdiğiniz köfteleri içerisine atarak 5 dk pişiriyoruz.

Daha sonra sunum yapacağınız kabın içerisine çıkarıyoruz.

Köftelerin üzerine sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurdumuzu hazırlayıp döküyoruz.

Son olarakta erittiğimiz tereyağını ve pul biberi kavurup dökerek

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